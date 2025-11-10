Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

Сладкое и Новое в Запорожской области удалось взять под контроль силами российской группировки войск "Восток". В это же время части группировки "Центр" освободили несколько десятков зданий в населенных пунктах Гнатовка и Рог в районе Красноармейска ДНР.

В ходе уничтожения окруженных украинских формирований подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии смогли освободить Гнатовку, добавили в оборонном ведомстве.

До этого подразделения группировки "Восток" взяли под контроль село Рыбное в Запорожской области. Российские военные освободили район обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) площадью свыше двух квадратных километров, уничтожив значительное значительное количество вражеской техники.

Ранее они взяли под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области, продвинувшись в глубину обороны противника.

