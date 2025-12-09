Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-27, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военное предприятие Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), цех сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.

Всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 дронов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 467 танков и других боевых бронемашин.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В Генштабе РФ отмечали, что освобождение города стало важнейшим этапом в операции по зачистке всей территории Донбасса от войск ВСУ.

