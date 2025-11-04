Спасатели достали рабочего из-под завалов обрушившейся башни в Риме спустя 10 часов

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Спасатели достали из-под завалов обрушившейся в центре Рима исторической башни еще одного рабочего. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Рабочего извлекли из-под завалов спустя более чем 10 часов. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

Часть исторической башни обрушилась на Императорских форумах в самом центре Рима 3 ноября. Архитектурное сооружение находилось на реконструкции. Из-за инцидента движение в районе перекрыто, пешеходам запрещено проходить.

Спустя некоторое время стало известно о четырех пострадавших строителях, которые работали на реконструкции башни.