Рекламный щит упал на пассажиров в аэропорту Шарм-эш-Шейха

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В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета. Погибла гражданка Казахстана, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", – приводит РИА Новости слова Смадиярова.

По его словам, с родными погибшей уже установили связь. Двум пострадавшим также оказана необходимая медицинская помощь.

Как добавил Смадияров, министр гражданской авиации Египта взял инцидент на личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия.

Ранее четырехлетний мальчик из Ярославля погиб во время отдыха в отеле в египетской Хургаде. Трагедия произошла 6 мая, один из детей залез на фонтан, который был не огорожен и прилегал к ресепшену. После ребенок слез не с той стороны – там оказалось открытое пространство 6 метров высотой.

После произошедшего семья подала обращение в СК РФ, чтобы следователи провели проверку и возбудили уголовное дело.