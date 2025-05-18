18 мая, 12:45Происшествия
Рекламный щит упал на пассажиров в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Фото: телеграм-канал Mash
В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета. Погибла гражданка Казахстана, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
"В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", – приводит РИА Новости слова Смадиярова.
По его словам, с родными погибшей уже установили связь. Двум пострадавшим также оказана необходимая медицинская помощь.
Как добавил Смадияров, министр гражданской авиации Египта взял инцидент на личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия.
Ранее четырехлетний мальчик из Ярославля погиб во время отдыха в отеле в египетской Хургаде. Трагедия произошла 6 мая, один из детей залез на фонтан, который был не огорожен и прилегал к ресепшену. После ребенок слез не с той стороны – там оказалось открытое пространство 6 метров высотой.
После произошедшего семья подала обращение в СК РФ, чтобы следователи провели проверку и возбудили уголовное дело.