Умер оказавшийся под завалами башни в Риме румынский рабочий

Фото: ТАСС/AP/Francesco Benvenuti

Один из двух румынских рабочих, который находился почти 11 часов под завалами обрушившейся в центре Рима средневековой башни, умер в медучреждении. Об этом сообщает Радио Румынии.

По данным МИД Румынии, что второй рабочий получил легкие травмы, его жизни ничего не угрожает.

При этом, как сообщает агентство ANSA, башня после случившегося была признана аварийной. Журналисты предупреждают, что конструкция может вновь обрушиться.

Часть исторической башни обрушилась на Императорских форумах в самом центре Рима 3 ноября. Архитектурное сооружение находилось на реконструкции.

Спустя время произошло повторное обрушение башни Конти, которое сопровождалось облаком каменной пыли. В результате четыре человека пострадали. Речь шла о строителях.

Позже спасатели достали из-под завалов еще одного рабочего. Его доставили в больницу с различными травмами.

Башня Torre dei Conti, которая была названа в честь заказчика Пьетро дей Конти, графа Ананьи, была построена в IX веке на одной из частей древнего форума императора Веспасиана. После этого там жила семья Папы Римского Иннокентия III.

Башня серьезно была повреждена во время землетрясений в 1349 году и в XVII веке. Сперва ее высота составляла 50– 60 метров, однако в настоящее время – 29 метров. После реставрации там должны были открыть музей.

