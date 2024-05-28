Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Лунгу задержали в аэропорту Кишинева

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Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева. Об этом ТАСС сообщила депутат парламента республики Ирина Лозован.

По ее словам, при задержании у политика отобрали паспорт. Причины произошедшего выясняются.

Между тем сотрудник таможенной службы Ион Китораг сообщил супруге политика Диане, которая транслировала разговор на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что его задержали для проверки на наличие запрещенных предметов. Она может продлиться до трех часов.

По словам супруги Лунгу, его задержали в аэропорту после прибытия из Москвы, где он участвовал в работе Международного финансово-экономического форума БРИКС.

Ранее представители оппозиционных партий Молдавии, включая Лунгу, подписали в Москве соглашение о создании политического блока "Победа". Его главная цель заключается в восстановлении политических взаимоотношений Молдавии с РФ, странами СНГ и ЕАС. Сторонники блока выступают против вступления страны в Евросоюз.

Позже Генпрокуратура Молдавии сочла создание блока угрожающим безопасности государства. Тогда орган начал расследовать действия некоторых политиков, участвовавших в подписании соглашения, по признакам госизмены.

