Байден в начале июня посетит Францию в связи с годовщиной высадки союзников в Нормандии

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Президент США Джо Байден посетит Францию в начале июня в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она назвала следующую неделю "чрезвычайно важной" для лидера США с точки зрения поездок, касающихся внешней политики.

"Мы, безусловно, будем во Франции по случаю годовщины высадки в Нормандии. Президент с нетерпением ждет того, чтобы побывать во Франции", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер также сообщила, что первая леди США также примет участие в поездке.

Ранее СМИ сообщали о том, что Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств в Калифорнии с американскими звездами.

