Заседание СБ ООН из-за удара Израиля по консульству Ирана назначено на 2 апреля

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Совбез ООН по запросу России проведет открытое заседание на тему удара Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

"После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН", – написал он.

Полянский уточнил, что открытое заседание было назначено на 2 апреля в 22:00 по московскому времени.

Об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаска ранее сообщил один из сирийских гостелеканалов. В Минобороны Сирии сообщили, что здание было полностью разрушено ударом.

МИД России выступил с решительным осуждением атаки, подчеркнув неприемлимость посягательств на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями.