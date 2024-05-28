BTV: четыре человека пострадали при столкновении поездов на Центральном вокзале Софии

Фото: btvnovinite.bg

Четыре человека пострадали в результате столкновения поездов на Центральном вокзале Софии в Болгарии. О происшествии сообщает телеканал BTV.

ЧП на железной дороге случилось около 16:50 по местному времени (совпадает с московским) 28 мая. Изначально в СМИ появилась информация о двух женщинах, получивших травмы. Однако затем экстренные службы сообщили о госпитализации четырех граждан.

Шесть машин скорой помощи приехали к месту аварии. Газета 24 часа пишет, что у машиниста диагностировали перелом руки. По информации издания, мужчина почувствовал себя плохо еще перед столкновением.

На место приехал глава Минтранса республики Георгий Гвоздейков. По его словам, предварительно установлено, что причиной ЧП стал маневр машиниста.

Ранее поезд столкнулся с тепловозом на территории подмосковного депо Нахабино. Пассажиров внутри не было. По факту произошедшего Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку.

Инцидент никак не повлиял на передвижение поездов Рижского направления и МЦД-2. Для оказания помощи на место был отправлен восстановительный поезд со станции Подмосковная МЖД.

