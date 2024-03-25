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25 марта, 11:48

Безопасность

Российские специалисты научились корректировать полет авиабомбы ФАБ-1500

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Специалисты могут корректировать на расстоянии полет российской авиабомбы ФАБ-1500, подобное ранее считалось невозможным для данного вида оружия. Об этом пишет RT со ссылкой на YouTube-канал Military TV.

"Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, инновация в значительной степени изменила облик боевых действий в зоне спецоперации с помощью высоких тактико-технических характеристик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о начале массового производства трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000. В министерстве уточнили, что выпуск ФАБ-500 был также увеличен в несколько раз, как и возросшее вдвое производство ФАБ-1500.

До этого стало известно, что российская армия эффективно уничтожает позиции украинских войск при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Как уточнил журналист Юлиан Репке, после удара подобного снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной.

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