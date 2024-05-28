Спасатели не обнаружили пострадавших на месте экстренной посадки Ми-8

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аварийно-спасательный отряд не обнаружил пострадавших на месте экстренной посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

По словам главы Заполярья, никому из четырех человек, находившихся в кабине вертолета, не потребовалась помощь медиков.

Вертолет совершил экстренную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, он следовал на турбазу из села Ловозера. Сначала сообщалось, что в момент аварийной посадки на борту находились 7 человек.

Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность вертолета. В связи с произошедшим прокуратура начала проверку.

