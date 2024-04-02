Нетаньяху назвал непреднамеренным удар ЦАХАЛ по гражданским в Газе

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Израильская армия "непреднамеренно" ударила по гражданским в секторе Газа. Так премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал гибель гуманитарных работников в анклаве. Он назвал ситуацию "трагическим случаем" и признал, что из-за удара погибли невинные люди.

"На войне такое бывает, мы досконально проверяем это, мы находимся в контакте с правительствами и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", – цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Свое заявление израильский премьер озвучил после выписки из больницы. Там Нетаньяху провели операцию под общим наркозом по удалению грыжи. Политик рассказал, что медучреждение, в котором он находился с вечера воскресенья, стало его рабочим кабинетом.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, в свою очередь, поручил создать профессиональную команду для расследования ситуации, которая стала причиной гибели сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в Газе. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства, глава МО подчеркнул важность начала тщательного расследования, за которым "последует реализация извлеченных уроков".

Между тем стало известно, что Армия обороны Израиля ударила не по посольству Ирана в Дамаске, а по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что атака была осуществлена по объекту, который принадлежал подразделению "Аль-Кудс".

Речь идет о ситуации, произошедшей накануне. В СМИ писали об израильском ударе по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска. Позже сообщалось, что в здании функционировало посольство Ирана. По информации прессы, в результате удара погибли несколько дипломатов.