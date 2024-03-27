В Forbes увидели риски для самолетов-носителей от использования бомбы ФАБ-3000

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новые авиабомбы ФАБ-3000, которые РФ пустила в производство, подвергнут риску самолеты-носители в связи с посредственными аэродинамическими характеристиками боеприпаса. Об этом сообщает Forbes.

По данным СМИ, авиабомбы будут оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Он способен превратить свободнопадающий боеприпас в планирующую бомбу.

Автор статьи уточнил, что ФАБ-3000 не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, в связи с чем носителем авиабомбы с УМПК может стать бомбардировщик Ту-22М.

Кроме того, продолжил журналист, из-за некачественных аэродинамических характеристик ФАБ-3000 самолетам-носителям придется приближаться к линии соприкосновения. Подобное может повысить риск их поражения.

В статье ФАБ-3000 назвали диковинкой в качестве планирующей бомбы. У РФ на вооружении все еще остается множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, говорится в материале.

"Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе", – сообщил журналист.

Несколько дней назад в СМИ писали, что российские специалисты научились корректировать на расстоянии полет авиабомбы ФАБ-1500. Ранее подобное было невозможным для такого вида оружия.

О старте массового производства трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000 стало известно 21 марта. В Минобороны РФ рассказали, что выпуск ФАБ-500 был также увеличен в несколько раз, как и возросшее вдвое производство ФАБ-1500.