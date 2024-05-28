Молдавского оппозиционера Лунгу отпустили через 3 часа удержания в аэропорту Кишинева

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Лидера оппозиционной партии Молдавии "Шанс" Алексея Лунгу отпустили через почти 3 часа удержания в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне отказывались объяснить причины задержания. Проверяли личные вещи. Такие злоупотребления должны быть наказаны. Мы не оставим этого. Наши адвокаты подадут и петиции, и жалобы", – заявил политик.

Лунгу высказал мнение, что подобные действия доказывают, что власти боятся оппозиции. Он также назвал свое задержание актом политического терроризма.

Политика задержали в аэропорту после прибытия из Москвы, где он участвовал в работе Международного финансово-экономического форума БРИКС. Сотрудник таможенной службы Ион Китораг сообщил, что Лунгу был задержан для проверки на наличие запрещенных предметов.

До этого сообщалось, что представители оппозиционных партий Молдавии, включая Лунгу, подписали в Москве соглашение о создании политического блока "Победа". Главной его целью было названо восстановление политических взаимоотношений Молдавии с РФ, странами СНГ и ЕАС. Сторонники блока также выступают против вступления страны в Евросоюз.

