Военные РФ освободили захваченных исламскими боевиками в плен коллег из Чада

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В Центральной Африке российские военные провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих, захваченных в плен исламскими боевиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные попали в плен девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибеси в Чаде. В течение этого времени 21 человек содержался в лагере террористов и подвергался пыткам, уточнили в оборонном ведомстве.

"После успешного проведения операции по освобождению все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российскими медиками была оказана необходимая квалифицированная помощь и проведены операции по извлечению осколков", – говорится в сообщении.

После этого военных в сопровождении российских подразделений направили на родину.

В связи с успешным освобождением военных министр обороны Чада поблагодарил российских коллег за помощь и отметил надежность РФ в сравнении с Западом.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад. Он отметил, что у РФ и Чада большие возможности по развитию двусторонних связей. По словам Путина, РФ стремится оказать поддержку Чаду по линии ООН.

