Работник столичного картинг-клуба украл гоночное авто и уехал на нем домой

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Работник московского картинг-клуба похитил гоночную машину для последующей продажи и уехал на ней домой. Об этом сообщает сайт пресс-службы главка МВД РФ по Москве.

Из картинг-клуба, расположенного в торговом центре, 32-летний сотрудник заведения украл карт. Работник уехал на гоночной машине к себе домой и спрятал транспорт недалеко от подъезда. Отмечается, что карт передали обратно в клуб.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Кроме того, злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Зеленограде задержали подозреваемого в сбыте и хранении марихуаны. Жилище задержанного обыскали, там обнаружили и изъяли 30 кустов конопли. Кроме того, были найдены пластиковые контейнеры с таблетками с неизвестным веществом.