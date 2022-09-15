Работник столичного картинг-клуба украл гоночное авто и уехал на нем домой

13:18
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
Работник московского картинг-клуба похитил гоночную машину для последующей продажи и уехал на ней домой. Об этом сообщает сайт пресс-службы главка МВД РФ по Москве.
Из картинг-клуба, расположенного в торговом центре, 32-летний сотрудник заведения украл карт. Работник уехал на гоночной машине к себе домой и спрятал транспорт недалеко от подъезда. Отмечается, что карт передали обратно в клуб.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Кроме того, злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Зеленограде задержали подозреваемого в сбыте и хранении марихуаны. Жилище задержанного обыскали, там обнаружили и изъяли 30 кустов конопли. Кроме того, были найдены пластиковые контейнеры с таблетками с неизвестным веществом.
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