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21 апреля, 07:30

В мире

Новости мира: жители Милана устроили демонстрацию в поддержку Палестины

Новости мира: жители Милана устроили демонстрацию в поддержку Палестины

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В Милане сотни молодых людей вышли на улицы города в поддержку Палестины. Они размахивали флагами и лозунгами, зажигали дымовые заряды. Колонну сопровождала полиция, но обошлось без стычек и противостояния.

Тем временем в Тбилиси женщины вышли на демонстрацию против закона об иноагентах. Ранее документ в первом чтении одобрил парламент. При этом грузинский закон о прозрачности иностранного влияния раскритиковало руководство Евросоюза. Там заявили, что с таким законом страну вряд ли возьмут в ЕС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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