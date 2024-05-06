Движение в центре Москвы перекрыто

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 11:19

Происшествия

Число пострадавших после атаки БПЛА на Белгородскую область выросло до 40

Фото: 123RF/savmaster

В результате атаки ВСУ при помощи дронов на Белгородскую область ранения получили 40 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

"30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно", – подчеркнул он.

Кузнецов уточнил, что шесть человек погибли на месте. При этом в "Агро-Белогорье" сообщили о семерых погибших.

Украинские войска атаковали легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников свинокомплексов, 6 мая. Трагедия произошла в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области.

На фоне атаки в компании заявили, что семьи погибших получат денежную выплату в размере одного миллиона рублей. Материальная помощь также предусмотрена для пострадавших работников. Они получат от 250 до 500 тысяч рублей.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика