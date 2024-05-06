Число пострадавших после атаки БПЛА на Белгородскую область выросло до 40

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В результате атаки ВСУ при помощи дронов на Белгородскую область ранения получили 40 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

"30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно", – подчеркнул он.

Кузнецов уточнил, что шесть человек погибли на месте. При этом в "Агро-Белогорье" сообщили о семерых погибших.

Украинские войска атаковали легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников свинокомплексов, 6 мая. Трагедия произошла в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области.

На фоне атаки в компании заявили, что семьи погибших получат денежную выплату в размере одного миллиона рублей. Материальная помощь также предусмотрена для пострадавших работников. Они получат от 250 до 500 тысяч рублей.

