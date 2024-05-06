Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Около 200 человек не могут вылететь в Москву из Египта, некоторые пассажиры ждут рейсы больше суток. Об этом Москве 24 рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, рейсы из Хургады перенесли уже более 4 раз. Из-за сложившейся ситуации взрослым и детям приходится спать на своих вещах в холле аэропорта.

"В туалете нет туалетной бумаги. Условия вообще ужасные. Все вот лежат, спят с детьми. Наши начинают ругаться, а сотрудники аэропорта не отвечают ни на какие вопросы. Движений нет, люди кричат, нас не регистрируют", – рассказала туристка по имени Татьяна.

Немногим позже Татьяна сказала, что оставшихся в аэропорту россиян увезли на четырех автобусах в отель. При этом рейс из Хургады в Москву обещают выполнить ближе к вечеру.

По сообщениям других СМИ, у авиакомпании AlMasria всего 6 самолетов. Из-за такого количества воздушного транспорта возникают проблемы на фоне их нехватки.

В настоящее время, один из рейсов уже вылетел в Россию, но оставшиеся туристы опасаются, что некоторым придется ждать еще около 16 часов, потому что авиакомпания будет гонять одно и то же судно туда и обратно.

В конце марта около 130 человек не смогли вылететь в Москву из Хургады из-за поломки самолета. Один из пассажиров рассказывал, что люди ожидали вылет более 12 часов. Причем информация о неисправности борта стала известна только тогда, когда пассажиры ожидали взлет.

Из-за инцидента людям приходилось находиться в изолированном помещении аэропорта без бесплатной еды и воды.