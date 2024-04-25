Десятки пассажиров Шереметьево не попали на свои рейсы

Десятки пассажиров аэропорта Шереметьево не попали на рейс в Бишкек, Стамбул и Шарм-эль-Шейх. Об этом очевидцы рассказали Москве 24.

Многие пассажиры приехали в аэропорт заранее, но были вынуждены бежать на посадку и впритык успели на нее. Очевидцы отметили, что проблемы произошли еще на проходе у рамок. В свою очередь, представители "Аэрофлота" не пустили пассажиров на рейс и отказались помогать не попавшим на рейс туристам.

"Представители "Аэрофлота" при загрузке в самолет отказали людям в посадке. Я так понимаю, что билетов было продано больше, чем мест в самолете. За счет этого компания решила свои вопросы", – предположил один из пассажиров.

Он добавил, что сотрудники авиакомпании посоветовали им покупать новые билеты.

В Шереметьево пассажирам порекомендовали обращаться с вопросами в "Аэрофлот". Представители аэропорта уточнили, что проблема возникла не на стадии регистрации, а на этапе посадки на рейс.

Ранее стало известно, что десятилетнего ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) на специальном кресле не пустили в самолет рейсом из Симферополя в Екатеринбург. Матери мальчика пришлось более трех часов держать сына на коленях во время полета. Она рассказала, что раньше при перелетах с ребенком таких проблем не возникало.

