Проверку начали в отношении "Уральских авиалиний", не пропустивших ручную кладь ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура организовала проверку в отношении действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", которые не пропустили на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники перевозчика в аэропорту Сочи запретили к провозу в салоне самолета чемодан 13-летней девочки. С ним же она прилетела на курорт из Санкт-Петербурга, багаж якобы "с усилиями", но помещался в калибратор для ручной клади.

Отмечалось, что коллектив танцоров, с которым она возвращалась домой с состязаний, помог ей разложить ее вещи по сумкам коллег. Сам чемодан девочка была вынуждена оставить в аэропорту.

"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", – заявили в прокуратуре.

Ранее в прессе писали, что авиакомпания Air Canada заставила мужчину с церебральным параличом ползком выбираться из самолета. Сообщалось, что сотрудники не предоставили ему инвалидное кресло. По данным СМИ, жена мужчины была вынуждена держать своего супруга за ноги, пока он через боль полз до трапа 12 рядов.

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