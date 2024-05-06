Железнодорожная компания Латвии попросила отменить запрет на покупку запчастей из РФ

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Железнодорожная компания из Латвии AS Pasazieru vilciens попросила власти снять запрет на покупку запчастей из РФ и Белоруссии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на телеканал TVNET.

Как отметили в компании, основательное число латвийских поездов спроектировали во времена Советского Союза, поэтому приобрести запчасти в Евросоюзе на сегодняшний день нельзя.

Там уточнили, что если запчасти не будут закуплены, то это окажет влияние на перевозки. Представители компании не смогут гарантировать безопасные транспортные услуги, добавили в AS Pasazieru vilciens.

Ранее Минздрав Латвии не поддержал идею о запрете российских и белорусских медицинских препаратов. Согласно информации, около 10% медикаментов, которые не зарегистрированы в стране, но необходимы пациентам, поступают из РФ или Белоруссии.

До этого правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Однако ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы.

