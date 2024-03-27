27 марта, 20:03Политика
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Фото: depositphotos/phodopus
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В связи с этим российский дипломат должен уехать из страны до 10 апреля включительно.
Ранее российского дипломата объявили персоной нон грата в Молдавии, в связи с чем министр иностранных дел республики Михай Мыцу потребовал от него покинуть страну. При этом он добавил, что ожидает зеркальных мер от РФ, которые традиционно следуют в таких случаях.