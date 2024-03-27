МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

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Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с этим российский дипломат должен уехать из страны до 10 апреля включительно.

Ранее российского дипломата объявили персоной нон грата в Молдавии, в связи с чем министр иностранных дел республики Михай Мыцу потребовал от него покинуть страну. При этом он добавил, что ожидает зеркальных мер от РФ, которые традиционно следуют в таких случаях.

