Медведев назвал президента Латвии ничтожеством в ответ на призыв разрушить РФ

Фото: kremlin.ru

Резкий ответ на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о разрушении России дал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик продемонстрировал "альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры", сопроводив свой пост кадром виселицы.

"Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающее из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России", – написал Медведев.

Ринкевичс ранее призвал к разрушению России, использовав в своем обращении фразу Russia delenda est, по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как "Карфаген должен быть разрушен".

До этого Медведев прокомментировал инициативу Киева по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он испытывает чувство брезгливости, которое переходит в ощущение стыда из-за происходящего и подчеркнул, что воли Киева к переговорам не просматривается.

Также Медведев заявлял, что Зеленский останется в истории "кровавым клоуном". Он считает, что участь президента Украины печальна, в мировой истории Зеленский будет известен как лидер, который не принес своему народу ничего хорошего.

Медведев после украинской атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского