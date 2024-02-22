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Президент Украины Владимир Зеленский останется в истории кровавым клоуном, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, его участь печальна, в мировой истории Зеленский будет известен как лидер, который не принес своему народу ничего хорошего.

"Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано", – указал политик, подчеркнув, что больше ему о Зеленском сказать нечего.

Медведев также считает, что СМИ должны максимально рассказывать мировой и российской общественности о нацистской сущности киевской власти. Так он ответил на вопрос, следует ли прессе передавать заявления вроде высказывания экс-президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего уничтожить "140 миллионов этих "маленьких Путиных", как он назвал россиян.

"Надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну", – отметил политик.

Медведев также считает, что конкретные сценарии разрушения Украины могут быть разными, однако это в любом случае произойдет. Он добавил, что все, что происходит в зоне проведения СВО, – лучшее доказательство этих тенденций.

Ранее Медведев заявил, что для достижения целей спецоперации может потребоваться дойти до Киева. По его словам, во-первых, Киев является русским городом, а во-вторых, именно оттуда исходит интернациональная угроза существованию России. Политик опасается, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой.

Он отметил, что, хотя Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США, и все, кто там формально исполняет свои функции, – это марионетки. Как утверждает политик, все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО.

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