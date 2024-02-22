Медведев не исключил, что для достижения целей СВО придется дойти до Киева

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей спецоперации может потребоваться дойти до Киева, сообщает ТАСС.

По его словам, во-первых, Киев является русским городом, а во-вторых, именно оттуда исходит интернациональная угроза существованию России. Политик опасается, что конфликт между РФ и Украиной может не ограничиться текущей фазой.

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания защитного кордона. – Прим. ред.), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев", – сказал Медведев, добавив, что это может произойти не сейчас, а во время развития другой фазы конфликта.

Он отметил, что, хотя Киев и русский по своим корням город, им управляет интернациональная бригада противников России во главе с США, и все, кто там формально исполняет свои функции, – это марионетки. Как утверждает политик, все решения принимают из-за океан и в штаб-квартире НАТО.

Отвечая на вопрос, должна ли Украина сохраниться как независимое государство по итогам СВО, Медведев заметил, что если от этой страны что-то останется, то есть шансы сохраниться, хотя и не очень большие.

Ранее зампред Совбеза РФ указал, что страна должна создать защитный кордон, который защитит ее от любых поползновений на ее земли. По его словам, кордон должен страховать государство не только от обстрелов, но и от активных наступательных действий.

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