Медведев заявил, что РФ надо создать защитный кордон, который защитит ее от поползновений

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Россия должна создать защитный кордон, который застрахует страну от любых поползновений на ее земли. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно полностью обеспечить наши интересы", – приводит его слова ТАСС.

По его словам, это означает две вещи – выполнение задач СВО, о которых заявил Владимир Путин и создание защитного кордона. Медведев уточнил, что кордон должен страховать Россию не только от обстрелов, но и от активных наступательных операций.

Он подчеркнул, что только при выполнении этих условий "можно будет признать, что задачи выполнены".

Ранее Медведев заявил, что Россия сможет в скором времени победить в спецоперации. Он отметил, что сегодня решается судьба нашей страны и подчеркнул, что РФ по военной части не уступает ни одной стране мира.