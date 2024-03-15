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Латвийский президент Эдгар Ринкевич согласился с мнением французского лидера Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий Запада касательно украинского конфликта и, ссылаясь на латинское выражение о Карфагене, заявил, что "Россия должна быть разрушена". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу Ринкевича в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Украина должна победить, Russia delenda est", – указал он в своей публикации.

Отмечается, что лидер Латвии перефразировал известное латинское крылатое выражение Carthago delenda est (Карфаген должен быть разрушен), написав: Russia delenda est.

Ранее Макрон сказал, что Франция готова ответить на якобы возможную эскалацию со стороны России. В то же время он подчеркнул, что Париж не ведет войну с Москвой, однако поддерживает Киев.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Франция все больше вовлекается в украинский конфликт, и в таком случае она становится противником России.

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