В Кремле заявили, что Париж все больше втягивается в конфликт на Украине

Фото: kremlin.ru

Париж все больше вовлекается в конфликт на Украине. В подобной ситуации Франция становится противником РФ, сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Мы читаем заявления господина (Эммануэля. – Прим. ред.) Макрона. Что Россия противник, да, для Франции это очевидно, потому что Франция – она уже втянута в войну на Украине", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Франция косвенно участвует в конфликте. Комментируя заявления Макрона, Песков добавил, что Париж не против увеличить степень своей вовлеченности.

Ранее Макрон заявил, что страна готова ответить на якобы возможную эскалацию со стороны РФ. Одновременно с этим он подчеркнул, что Франция не ведет войну с Россией или российским народом, однако поддерживает Украину. По его словам, не будет долгосрочного мира, если Украина не вернется к "международно признанным границам".

Кроме того, как подчеркнул президент Франции, достичь прочного мира можно, если Крым перейдет в состав Украины. Франция прикладывает всевозможные усилия, для того чтобы оказать помощь Украине, добавил он.



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