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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО на Украину являются "безумными и параноидальными мечтаниями". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану. – Прим. ред.) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", – цитирует Нарышкина РИА Новости.

Вдобавок к этому Нарышкин процитировал писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.

До этого СМИ сообщали, что Макрон начал рассматривать возможность отправки войск на Украину на фоне "слабости" ВСУ. По данным издания, французские власти обсуждали в обстановке строжайшей секретности отправку военнослужащих с 2023 года.

Однако некоторые сочли такие планы Макрона его желанием набрать политические очки на предстоящих выборах в Европарламент. Противостоящую ему партию "Национальное объединение" считают чрезмерно лояльной к РФ.

