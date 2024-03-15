Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достичь прочного мира можно, если Крым перейдет в состав Украины. Об этом сообщает RT.

По его словам, Франция прикладывает всевозможные усилия, для того чтобы оказать помощь Украине.

"Потому что (я скажу очень просто) не может быть прочного мира... Если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", – сказал французский лидер.

До этого СМИ сообщали, что Макрон начал рассматривать возможность отправки войск на Украину на фоне "слабости" ВСУ. По данным издания, французские власти обсуждали в обстановке строжайшей секретности отправку военнослужащих с 2023 года. Указывалось, что такие планы Макрона продиктованы в том числе желанием набрать политические очки на предстоящих выборах в Европарламент.

