Макрон заявил, что Франция никогда не возьмет инициативу в военных действиях на Украине

Фото: depositphotos/vverve

Французская сторона никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине и не приступит к наступательным действиям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу France 2.

Одновременно с этим французский лидер заявил, что данный конфликт имеет экзистенциальное значение как для Парижа, так и для всей Европы. Макрон признал, что для украинских войск сложилась трудная ситуация на передовой, а контрнаступление ВСУ прошло не так, как ожидалось.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Макрона, подчеркнул, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны.

Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину