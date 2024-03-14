14 марта, 23:30Политика
Макрон заявил, что Франция никогда не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
Фото: depositphotos/vverve
Французская сторона никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине и не приступит к наступательным действиям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу France 2.
Одновременно с этим французский лидер заявил, что данный конфликт имеет экзистенциальное значение как для Парижа, так и для всей Европы. Макрон признал, что для украинских войск сложилась трудная ситуация на передовой, а контрнаступление ВСУ прошло не так, как ожидалось.
В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.
В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Макрона, подчеркнул, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны.
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