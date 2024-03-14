Премьер Эстонии отказалась гарантировать, что страна не отправит войска на Украину

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время правительственного часа отказалась гарантировать, что эстонских военных не отправят на Украину, пишет РИА Новости.

Отмечается, что главной темой обсуждения правительственного часа стало заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Евросоюза на Украину. Эстонские депутаты потребовали от Каллас, чтобы та дала гарантии, что страна не будет вмешиваться в конфликт таким способом.

Однако премьер-министр не стала давать подобных обещаний, заявив, что "обстоятельства могут измениться". Она также назвала Россию прямой угрозой для Эстонии.

По словам Каллас, правительство Эстонии четко выбрало сторону в данном конфликте – и это сторона Украины. Вместе с тем она добавила, что возможный вопрос об отправке солдат страны на Украину в любом случае не пройдет мимо местных депутатов, поскольку при таком сценарии властям потребуется их согласие.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.

По информации СМИ, лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.

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