Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака в доказательство того, что не ест россиян

Фото: twitter.com/kajakallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака в доказательство того, что она не ест россиян, как заявлял чиновник из Евросоюза газете Politico.

"Мой завтрак, дорогие читатели Politico", – написала Каллас под фото, на котором изображены мюсли с ягодами.

Ранее издание сообщило, что Европейский союз не хочет видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, поскольку ей нравится есть на завтрак россиян. Газета сослалась на неназванного чиновника из ЕС.

13 февраля стало известно о том, что Каллас объявлена в розыск в РФ по уголовной статье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что причиной такого решения стало надругательство со стороны эстонского премьера над исторической памятью, а также ее враждебность в отношении РФ.

В свою очередь, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря об объявлении Каллас в розыск, указала, что это только начало.



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