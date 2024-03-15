Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны РФ

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна готова ответить на якобы возможную эскалацию со стороны РФ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 2, передает РИА Новости.

"Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит", – сказал Макрон.

Одновременно с этим он подчеркнул, что Франция не ведет войну с Россией или российским народом, однако поддерживает Украину.

По его словам, не будет долгосрочного мира, если Украина не вернется к "международно признанным границам". Макрон утверждает, что условия мира предстоит определить именно украинцам.

Отвечая на вопрос о ядерном арсенале Парижа, президент заявил, что он в первую очередь призван обеспечивать безопасность жителей Франции. Однако статус ядерной державы также наделяет Париж ответственностью никогда не прибегать ни к вербальной, ни к военной эскалации при помощи ядерного оружия, подчеркнул Макрон.

Ранее в этом же интервью Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине и не приступит к наступательным действиям.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Запад де-факто уже ведет войну против России на Украине. По его словам, страны Запада могут отправлять Киеву смертоносное оружие для атак против городов РФ, но будут прикрываться тем, что это происходит "дистанционно", а сами они не принимают участие в конфликте.

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