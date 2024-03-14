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Запад де-факто уже ведет войну против России на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Уже ее ведут", – сказал он.

Отвечая на вопрос о неизбежности прямого столкновения с НАТО, Лавров отметил, что он не знает о планах последних. Однако он предположил, что "они будут хитрить".

По его мнению, страны Запада могут отправлять Киеву смертоносное оружие для атак против российских городов, но будут прикрываться тем, что это происходит "дистанционно", а сами они не принимают участие в конфликте.

"Либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы", – добавил министр.

Ранее аналитик Ларс Берн признал, что неспособность стран Запада победить РФ демонстрирует завершение эпохи 500-летней гегемонии западных государств.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, слова генсека НАТО Йенса Столтенберга про то, что капитуляция Киева не принесет мир, говорит о сдвиге в стратегии Запада. Он объяснил, что Столтенберг впервые признал, что для завершения диалога нужно начать диалог.



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