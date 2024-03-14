Медведев предложил Украине признать поражение после "формулы мира" Зеленского

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу Киева по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал признать поражение и капитулировать, сообщает телеканал "360".

По словам политика, он испытывает чувство брезгливости, которое переходит в ощущение стыда из-за происходящего.

"Воли так называемой Украины к переговорам не просматривается. Для них реалией является "формула мира" от клоуна в зеленом трико. Но все это выглядит искусственно, поэтому выход – сконструировать российскую формулу", – отметил Медведев.

Как указал зампред Совбеза, российская "формула мира" предполагает признание мировым сообществом нацистского характера киевского режима и денацификацию украинской власти.

В частности, он предложил сформировать на Украине временный парламент, который признает воссоединение ее территории с РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пустышкой "формулу мира" Зеленского. По словам министра, данная инициатива неумная, это понимают буквально все. Глава ведомства добавил, что западные государства стремятся "охмурить" страны глобального большинства для присоединения к этой "формуле мира".

"Формула мира" Зеленского включает в себя 10 пунктов. Она была обнародована в ноябре 2022. В документе содержатся такие условия, как наказание РФ за "преступления против Украины", защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности и многое другое.



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