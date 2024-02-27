Канцлер Австрии исключил достижение мира на Украине без участия Путина в переговорах

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Достижение мира на Украине невозможно без участиях в переговорах Владимира Путина. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе парижской конференции в поддержку Киева, пишет портал Exxpress.

Нехаммер также отметил, что открыт к проведению встречи с российским президентом, если это принесет пользу и поможет продвинуть начало переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал два саммита по обсуждению урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, первый якобы пройдет весной в Швейцарии, а второй – на другом континенте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезным и смехотворным обсуждение мирных инициатив Украины с Европой без участия России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Киев должен пойти на переговоры с Россией, иначе дни Украины как страны сочтены. По его словам, если Запад продолжит посылать военную помощь киевскому режиму, как сейчас, то скоро Украина перестанет существовать как государство.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине