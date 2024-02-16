Лавров назвал пустышкой "формулу мира" Зеленского

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Предложенная украинским лидером Владимиром Зеленским "формула мира" является пустышкой. Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров выразил на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".

По словам министра, данная инициатива неумная, это понимают буквально все. Глава ведомства добавил, что западные государства стремятся "охмурить" страны глобального большинства для присоединения к этой "формуле мира".

"Сейчас пытаются охмурить по большому счету – другого слова не придумаю – все страны мирового большинства, включая представленные здесь, мы очень рады вас видеть", – цитирует Лаврова ТАСС.

"Формула мира" Зеленского содержит 10 пунктов, она была обнародована в ноябре 2022. Документ включает такие условия, как наказание РФ за "преступления против Украины", защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности и многое другое.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что чем дольше Запад настаивает на "формуле мира" Зеленского, тем хуже будет для него и украинской стороны. Государства БРИКС понимают, что никакие политические процессы по Украине невозможны без участия Москвы, добавил он.

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