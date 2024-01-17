17 января, 13:06Политика
Блинкен заявил об отсутствии перспектив для переговоров о перемирии на Украине
Фото: depositphotos/palinchak
В настоящее время перспективы для переговоров о долгосрочном перемирии на Украине отсутствуют. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В настоящий момент я их не вижу", – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация могла бы давно закончиться, если бы Украина не отказалась от переговоров с РФ. Это, по его словам, демонстрирует несамостоятельность украинской стороны. "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского Путин назвал продолжением реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией.
Обсуждение украинского плана до этого состоялось в Давосе. Однако СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что встреча завершилась без четкого плана. Идею не поддержали страны Глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия призвали учитывать при рассмотрении "формулы мира" мнение РФ, которую не пригласили на встречу.
Читайте также