Блинкен заявил об отсутствии перспектив для переговоров о перемирии на Украине

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В настоящее время перспективы для переговоров о долгосрочном перемирии на Украине отсутствуют. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В настоящий момент я их не вижу", – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация могла бы давно закончиться, если бы Украина не отказалась от переговоров с РФ. Это, по его словам, демонстрирует несамостоятельность украинской стороны. "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского Путин назвал продолжением реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией.

Обсуждение украинского плана до этого состоялось в Давосе. Однако СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что встреча завершилась без четкого плана. Идею не поддержали страны Глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия призвали учитывать при рассмотрении "формулы мира" мнение РФ, которую не пригласили на встречу.

