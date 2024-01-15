В Совфеде отреагировали на заявление Швейцарии по Украине

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Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил, что высказываниями об урегулировании конфликта на Украине Швейцария только "признала то, что не признать невозможно". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что РФ должна принимать участие в дискуссиях об урегулировании конфликта на Украине.

"Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы", – отметил Пушков.

По его словам, на Западе сформировалось ложное представление о конфликте на Украине. Предложения урегулировать конфликт на основе "формулы мира" Владимира Зеленского он назвал имитацией поисков решения.

Вместе с этим сенатор призвал не удивляться, если на Западе сделают вид, что не слышали высказываний Швейцарии. По его мнению, там особенно сильны инерция самообмана и нежелание признать провал своей политики в изоляции от РФ.

Между тем Швейцария ранее поддержала 12-й пакет европейских санкций против России. Рестрикции расширили на 61 физическое лицо, а также 86 предприятий и организаций.

