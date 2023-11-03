Захарова заявила, что США не дождутся стратегического поражения России

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Новые санкции США связаны с их политикой нанесения России стратегического поражения, однако в Вашингтоне этого не дождутся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это продолжение политики по нанесению, как они это формулируют, нам стратегического поражения. Каждый год что-нибудь новое придумывается ими: то сдерживание, то еще что-то, сейчас – стратегическое поражение. Не дождутся", – сказала она.

2 ноября американский Минфин ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц РФ. В частности, в черном списке США оказались заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, а также главный конструктор "дочки" концерна "Калашников" Zala Aero Александр Захаров и члены его семьи. Он участвовал в разработке беспилотников "Ланцет".

Вместе с этим ограничения были введены в отношении МГТУ имени Баумана, корпорации "Аеон", АФК "Система", венчурного фонда Sistema SmartTech, а также таких кредитных организаций, как Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт". В список также попали зампредседателя парламента Чеченской Республики Салман Закриев и его сын Якуб.

В санкционном списке Штатов также оказались научно-технический центр "Газпром нефти" и ООО "Газпром нефть – Каталитические системы". Помимо этого, под санкции подпали компании из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии и Турции.

Также 2 ноября министерство торговли США утвердило экспортные ограничения против 12 структур в России. Американское бюро по вопросам промышленности и безопасности в качестве причины такого шага назвало якобы оказание содействия военно-промышленному комплексу РФ, в том числе с помощью закупок и разработки беспилотников.

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