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Если Киев перестанет воевать, то сотни тысяч жизней жителей Украины будут сохранены, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

По его словам, сегодня киевские власти отлавливают своих граждан "как скот" на улицах, чтобы затем бросить их в качестве пушечного мяса ради геополитических интересов Запада и демократических ценностей.

Ранее Лавров сообщил, что Украина находится в агонии, поэтому не может нанести стратегическое поражение России или ослабить российскую сторону. Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Запад настойчиво подталкивает украинские власти к продолжению боевых действий с РФ, несмотря на неудачи ВСУ на передовой.

До этого министр дипведомства заявил, что проведение спецоперации сплотило российское общество как никогда, а также помогло его очищению от людей, не ощущавших свою причастность к русской истории и культуре.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН