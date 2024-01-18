Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе о событиях на Украине после 2014 года

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Президент Украины Владимир Зеленский врал всему миру о событиях на Украине после 2014 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам министра, Зеленский на форуме обвинил Владимира Путина в том, что российская сторона якобы украла у мирового сообщества 13 лет мира, указав на инициирование Москвой событий на Украине после 2014 года.

"Как они говорят, никакого не было переворота, а сразу была "аннексия Крыма" – все это ставится с ног на голову", – процитировал Зеленского Лавров.

При этом Лавров вспомнил заявление президента Украины о том, что после 2014 года именно Германия и Франция помогли достигнуть промежуточного решения в виде Минских договоренностей, а Путин якобы испортил весь этот процесс.

"Всем хорошо известно, что минские договоренности были никаким не промежуточным этапом, они предполагали окончательно закрытие этой проблемы и были утверждены Советом безопасности ООН. Они не были разрушены Путиным", – подчеркнул министр.

Глава МИД РФ также добавил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд помогли достигнуть соглашения лишь для того, чтобы подготовить Украину к боевым действиям.

Кроме того, Лавров заявил, что ситуацию на Украине можно было разрешить еще семь лет назад при выполнении условий Минских соглашений, но Запад не позволил этого сделать украинской стороне.

Ранее СМИ сообщали, что встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана. Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран Глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы Москвы, которую в Давос не пригласили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов. По его мнению, мероприятие в Давосе – это "разговор ради разговора".



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