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Слова французского лидера Эммануэля Макрона о красных линиях в поддержке Украины будут означать и отсутствие красных линий у РФ в отношении Парижа, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х.

Более того, публикацию Медведев сопроводил фразой In hostem omina licita, которая переводится как "по отношению к врагу все дозволено".

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Макрон все больше втягивает свое государство в украинский конфликт. Однако подобное, по словам пресс-секретаря президента РФ, в действительности не соответствует интересам гражданам Франции. Песков добавил, что Макрон убежден в своей политике по нанесению стратегического поражения российскому государству.

