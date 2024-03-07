Медведев уверяет, что никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что никакого удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе не было. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так политик прокомментировал произошедший 6 марта взрыв недалеко от кортежа Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

По его словам, очевидно, что если бы была поставлена цель, то по кортежу попали бы.

"Всем очевидно, что кровавый паяц – лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима", – написал политик.

Ранее СМИ писали, что кортеж Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Взрыв произошел в 500 метрах от кортежа. Никто не пострадал.

В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил, что пережил несколько покушений. Он признался, что из "пяти-шести" попыток ликвидировать его панику у него вызвала только первая. Президент Украины сравнил ее с первой вспышкой COVID-19.