10 марта, 13:35Политика
Медведев назвал Байдена "редким идиотом" за оговорку про Украину
Фото: kremlin.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена, перепутавшего в интервью Афганистан и Ирак с Украиной.
Медведев выложил фрагмент интервью, в котором Байден говорит о том, что США не стоило идти на Украину. Видео политик сопроводил резким комментарием: "Редкий идиот".
Ранее президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.
До этого Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.
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