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10 марта, 13:35

Политика

Медведев назвал Байдена "редким идиотом" за оговорку про Украину

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена, перепутавшего в интервью Афганистан и Ирак с Украиной.

Медведев выложил фрагмент интервью, в котором Байден говорит о том, что США не стоило идти на Украину. Видео политик сопроводил резким комментарием: "Редкий идиот".

Ранее президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.

До этого Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

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