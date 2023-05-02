Байден прервал рассказ гостя Белого дома о первом судье-мусульманине, велев ему заткнуться

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Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома на приеме в честь конца Рамадана. Об этом сообщает РИА Новости.

Гость попытался рассказать американскому президенту про первого федерального судью-мусульманина, однако был прерван.

"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", – заявил Байден.

При этом судью президент США поприветствовал.

Ранее сообщалось, что Байден публично обозвал журналиста Fox News. "Что за тупой сукин сын", сказал президент США, после того как трансляция мероприятия, на котором присутствовал журналист, была окончена на сайте Белого дома, но продолжилась на кабельной сети C-Span.

До этого Байден передразнил журналистов на пресс-конференции. Во время пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с главой Израиля Ицхаком Герцогом, президент США спародировал попытки корреспондентов задать ему вопрос.



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