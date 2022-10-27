Байден передразнил журналистов на пресс-конференции

Видео: YouTube/PBS NewsHour

Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с главой Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сообщает RT.

Так, на пресс-конференции американский лидер улыбнулся и спародировал попытки журналистов задать ему вопрос.

Ранее Байден не смог выговорить имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Президент США во время поздравления нового премьера Британии отметил важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. После этого он произнес имя нового премьер-министра как "Раши Санук".

До этого американский лидер оговорился, назвав Камалу Харрис президентом США. Данный инцидент произошел во время выступления Байдена по поводу ее дня рождения.



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