10:00Политика
Байден передразнил журналистов на пресс-конференции
Видео: YouTube/PBS NewsHour
Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с главой Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сообщает RT.
Так, на пресс-конференции американский лидер улыбнулся и спародировал попытки журналистов задать ему вопрос.
Ранее Байден не смог выговорить имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Президент США во время поздравления нового премьера Британии отметил важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. После этого он произнес имя нового премьер-министра как "Раши Санук".
До этого американский лидер оговорился, назвав Камалу Харрис президентом США. Данный инцидент произошел во время выступления Байдена по поводу ее дня рождения.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!