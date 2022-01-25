Байден публично обозвал журналиста Fox News

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Президент США Джо Байден публично оскорбил журналиста Fox News Питера Дуси. Это следует из трансляции кабельной сети C-Span.

На мероприятии Байден и некоторые представители администрации произнесли вступительное слово, после чего прессу попросили покинуть помещение. Затем репортеры начали выкрикивать вопросы.

"По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи", – отреагировал президент США.

Одну из реплик об инфляции выкрикнул Дуси. Его слова Байден с иронией назвал "ценным замечанием".

"Больше инфляции", – тихо произнес президент США.

На этом моменте трансляция на сайте Белого дома прервалась. При этом в эфире C-Span вещание продолжилось. Оказалось, что Байден продолжил свою речь словами: "Что за тупой сукин сын".

Позднее Дуси в эфире обсудил с коллегами случившееся. Он признался, что не услышал, как президент обозвал его.

Ранее Байден допустил оговорку, перепутав бывших глав государства Барака Обаму и Дональда Трампа. Президент США заявил, что в 2009 году тогдашний президент Трамп попросил его вывести из кризиса автомобильную промышленность.

До этого во время речи о России президент США перепутал фамилию Владимира Путина, назвав российского главу Клутиным.

Кроме того, Байден путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

